Пропаганда скрывает, но у нас серьезные проблемы под Купянском и Лиманом – киевский эксперт

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У Украины возникли серьезные проблемы на Лиманском и Купянском направлении.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Золотарева, украинская пропаганда умышленно замалчивает тот факт, что ВСУ несут потери на этом отрезке фронта.

«Ситуация на Купянском и Лиманском направлении тяжелая, мягко говоря. У нас как-то несколько дней совершенно игнорировали тот факт, что там идут крупными силами, и очень тяжелая ситуация. Это как-то осталось за кадром, но я думаю, сейчас такой момент, когда шила в мешке не утаишь. Даже из пропагандистских соображений приходится признавать, что там все непросто. Можем предполагать, с какой целью – чтобы оттянуть оперативные резервы на это направление и не дать их перебросить на юг, но факт остается фактом. Пусть военные эксперты рассуждают, какой стратегический замысел всего этого. Но то, что Купянск и Лиман под угрозой – это совершенно очевидно», – сказал эксперт.

Он добавил, что на Украине последние несколько месяцев формировались шапкозакидательские настроения в духе «Пойдем в наступление и чуть ли не до Крыма».

«Но отдаем себе отчет, что имеем дело с противником, который превосходит в огневой мощи и по людским резервам. Кто бы что ни говорил о том, что они истощили свои резервы, набора нет и военно-промышленный комплекс работает. Поэтому подозреваю, что ситуация там тяжелая и тревожная… Ситуация поворачивается не лучшим образом для Украины. Я думаю, что в Крыму негативный результат саммита НАТО будет и пропагандой интерпретирован, и политическим, и бизнес-бомондом России будет воспринято как проявление слабости. Испугались. И, естественно, попытаются дожать. Поэтому то, что происходит обострение на Купянском, на Лиманском направлении – это не случайно», – заявил Золотарев.