Путин будет свободно разгуливать по европейской столице! – русофобская евробюрократия ошалела от саммита в Будапеште

Анатолий Лапин.  
21.10.2025 11:35
  (Мск) , Киев
Просмотров: 320
 
Дзен, ЕС, Политика, Русофобия


Антироссийская бюрократия ЕС понесет политическое поражение, если саммит между президентами США и России в Венгрии состоится.

Об этом в эфире телеканала France24 заявил научный сотрудник Института перспективных исследований Центрально-Европейского университета в Вене Марк Лустау, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийская бюрократия ЕС понесет политическое поражение, если саммит между президентами США и России в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Скептицизм по поводу того, что на саммите будет достигнут какой-либо прогресс в установлении мира, – это правильная реакция в данной ситуации. Действия Путина показали, как мало он придает значения любым саммитам, переговорам…

И сейчас вопрос в том, как европейские лидеры ограничат возможный ущерб, если саммит в Будапеште действительно состоится. Как они ограничат возможный ущерб, если лидер России, военный преступник, международный изгой свободно разгуливает по европейской столице.

С точки зрения дипломатии саммит в Будапеште станет настоящей катастрофой для единства Европы, а также ее способности быть настоящим лидером в конфликте на Украине. Это лишит Европу возможности как-то повлиять на ситуацию», – поскуливает Лустау.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить