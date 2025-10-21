Антироссийская бюрократия ЕС понесет политическое поражение, если саммит между президентами США и России в Венгрии состоится.

Об этом в эфире телеканала France24 заявил научный сотрудник Института перспективных исследований Центрально-Европейского университета в Вене Марк Лустау, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скептицизм по поводу того, что на саммите будет достигнут какой-либо прогресс в установлении мира, – это правильная реакция в данной ситуации. Действия Путина показали, как мало он придает значения любым саммитам, переговорам…

И сейчас вопрос в том, как европейские лидеры ограничат возможный ущерб, если саммит в Будапеште действительно состоится. Как они ограничат возможный ущерб, если лидер России, военный преступник, международный изгой свободно разгуливает по европейской столице.

С точки зрения дипломатии саммит в Будапеште станет настоящей катастрофой для единства Европы, а также ее способности быть настоящим лидером в конфликте на Украине. Это лишит Европу возможности как-то повлиять на ситуацию», – поскуливает Лустау.