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28.04.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Энергетика
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Путин пообещал расследование по инциденту с нефтью

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ситуацию с загрязнением нефтепровода «Дружба» хлорорганикой  в Пекине на полях форума «Один пояс. Один путь».

Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил Владимир Путин. Он отметил, что беседа была «очень короткой».

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«Прежде всего, нужно провести расследование на уровне самой «Транснефти» и выявить место и что конкретно попало. Если недостаточно будет внутрикорпоративного расследования, я не исключаю, что мы проведем расследование на уровне правоохранительных органов и специальных служб», – сказал Путин.

С белорусской стороны глава суть разговора передала глава администрации президента РБ Наталья Кочанова.

«Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Президент России заверил, что этот вопрос будет самым серьезным образом расследован, будет дана принципиальная оценка произошедшему. Надеемся, что все вопросы будут урегулированы исходя из заверений президента России», – цитирует Колчанову информагентство БЕЛТА.

Вместе с тем, на сайтах обоих президентах информации о разговоре не появилось

С другой стороны, на сайте правительства РФ опубликовано поручение премьер-министра

Дмитрия Медведева к Минэнерго, Минпромторгу, Федеральной антимонопольной службе и Ростехнадзору провести проверку в течение недели.

«По результатам проверки обеспечить наказание лиц, ответственных за допущенные нарушения. Материалы проверки направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», – говорится в документе.

Также ведомства должны подготовить предложения «по совершенствованию нормативно-правового регулирования в области добычи, хранения и транспортировки нефти», чтобы ситуация с поставкой некачественной нефти не повторилась.

19 апреля «Белнефтехим» заявил о загрязнении нефтепровода «Дружба» хлорорганическими соединениями. Российская «Транснефть» сразу же признала проблему, а 27 апреля представители компании сказали, что загрязнение было умышленным. Диверсия произошла на частном нефтетерминале в Самаре. Вместе с тем, в правительстве РФ заверили, что чистая нефть начнет поступать в Белоруссию уже в начале мая.

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