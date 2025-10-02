Путин рассказал об украинских обстрелах ЗАЭС и напомнил бандеровцам, что у них есть беззащитные станции

Максим Столяров.  
02.10.2025 23:58
  (Мск) , Сочи
Просмотров: 1060
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Своими систематическими атаками Запорожской АЭС Киев может доиграться до зеркального ответа по украинским атомным электростанциям.

Об этом на заседании клуба «Валдай» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Происходит всё, что и происходило до сих пор. Боевики с украинской стороны пытаются наносить удары по окружению АЭС. Слава Богу, дело не доходит до ударов по самой АЭС, было несколько ударов по учебному центру. Несколько дней назад, как раз перед приездом в Россию Гросси был нанесён удар, причём артиллерийский, по вышкам электроснабжения, они упали. И сейчас запитка электричеством ЗАЭС осуществляется с помощью генераторов. Надёжно осуществляется.

Но вопрос в том, чтобы привести в порядок эти сети, а сложность в том, что это находится в зоне досягаемости украинской артиллерии. И они бьют по этим местам и фактически не дают подойти туда нашим ремонтным бригадам. При этом всё то же самое рассказывают, что мы это делаем.

Но Гросси был, там же присутствуют сотрудники МАГАТЭ, они помалкивают, стесняясь происходящих процессов, но всё видят. Что же мы – сами по себе наносим удары? Понятно, что это чушь», – рассказал Путин.

«Это опасная игра. И на той стороне люди тоже должны понимать: если они будут с этим играть так опасно – у них есть ещё работающие АЭС и на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально?», – предупредил бандеровцев российский президент.

