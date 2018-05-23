23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

1 694 просмотров

Радикальные нацики пролетают мимо новой Верховной Рады

Наиболее антироссийские силы майданного периода – партии «Народный фронт», «Свобода» и «Правый сектор» лишились шансов на политическое будущее в составе нового парламента страны. Однако в новой Верховной Раде все равно будут преобладать русофобы, – просто представляющие не столь радикальные силы.

Такие данные опубликовала социологическая группа «Рейтинг», которая провела опрос среди 2,4 тысяч респондентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Так, за «Батькивщину» Юлии Тимошенко отдали бы свой голос 13% избирателей, заявивших о намерениях прийти на избирательные участки.

На втором месте расположилась партия «Гражданская позиция» экс-министра обороны времен Виктора Ющенко – Анатолия Гриценко с 7%.

Аналогичное количество избирателей набирает и Блок Порошенко, Оппозиционный блок, Радикальная партия Олега Ляшко.

Политсилу Вадима Рабиновича «За жизнь» готовы поддержать 6% избирателей.

Столько же и у «Самопомощи».

Ниже проходного порога оказались «Свобода», УКРОП, «Союз новых сил» и другие партии. Меньше всех набирают Народный фронт и Правый сектор – по 1% избирателей.

При этом, 21% из заявивших о своем участии в выборах, ответили, что еще не определились с позицией.

Опрос проводился с 15 по 31 марта этого года во всех регионах Украины за исключением ДНР, ЛНР и Крыма, которые официальный Киев считает своими территориями.