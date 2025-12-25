Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть не просила разрешения у народа на воровство, но пытается спрятаться за его мнением по вопросу Донбасса.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире эмигрантского «Радио Чикаго» заявил львовский журналист и отпетый русофоб Остап Дроздов.

Он считает, что вопрос вывода украинских сил из Донбасса будет выноситься на референдум.

«Воровать они хотели без мнения народа, Миндича они озолотили на миллиарды без мнения народа, Цукермана в Израиль вывезли без мнения народа. Все себе накопили на пять жизней вперед, все офшоры – без мнения народа. А вот по этому нужно, знаете, мнение народа. И это, наверное, является одним из рабочих сценариев на следующий год», – сказал Дроздов.

Он считает, что продвигаемый как компромиссный статус свободной экономической зоны будет по факту просто другими названием перехода региона под контроль России.

Галичанин напомнил что о референдуме заявил Зеленский.

«Это свидетельствует о его, во-первых, слабодушии, во-вторых, лицемерии, в-третьих, политической подлости, поскольку власть не слушала народ столько лет, плевала на него с высокой горы. А когда что-то такое очень неприятное нужно принимать, конечно, это можно и нужно скрыть», – возмущается русофоб.

Впрочем, он видит в референдуме потенциальный позитив.