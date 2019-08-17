Разведка ДНР: Союзная Грузия шпионила за украинской армией

17.08.2019, Донецк, Александр Гусар

В украинской армии задержали бывших членов «Грузинского легиона» по подозрению в шпионаже в пользу Тбилиси.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, полученной от источника в СБУ в Киеве, 12 августа, после возвращения с международных учений НАТО «Эджайл Спирит-2019» в Грузии, в аэропорту Одессы был задержан офицер 503-го батальона 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

«По версии следствия, офицер во время учений передал представителям разведки Грузии секретные сведения о деятельности корпуса морской пехоты ВМС Украины. По данным контрразведки Украины, задержанный морпех был завербован, когда проходил службу в так называемом Грузинском легионе ВСУ», – сообщил Эдуард Басурин.

Он также добавил, что в настоящее время задержаны уже 12 бывших участников «Грузинского легиона» также по подозрению в шпионаже в пользу Грузии, троим из них также предъявлены обвинения в ведении антиправительственной деятельности.