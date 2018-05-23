23.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Редактора РИА Новости предложили обменять на «укропа» Цимбалюка

Российские эксперты предлагают поменять задержанного на в Киеве руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на собкора УНИАН в Москве Романа Цимбалюка.

Так политолог Олег Бондаренко прокомментировал озвученную Цимбалюком информацию о том, что Вышинского могут обменять на осужденного террориста Олега Сенцова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он заявил, что террористы, к которым принадлежит и Сенцов, не подлежат обмену.

«Рома, Сенцова никто менять не будет. Террористов не меняют. А Вышинского было бы лучше всего поменять на тебя. Ничего личного, просто политика», – написал Бондаренко в комментарии под сообщением Цимбалюка.