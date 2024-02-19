Российская певица: СВО поддержала с самого начала – и поддерживаю по сей день

Владимир Гладков.  
19.02.2024 21:52
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Культура, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Еще в 2019 году в Донбассе было прекрасно понятно, кто кого убивал, поэтому начало СВО на Украине можно было только приветствовать.

Об этом в интервью «Fametime TV» заявила российская певица Ирина Дубцова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Еще в 2019 году в Донбассе было прекрасно понятно, кто кого убивал, поэтому начало...

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«Я была в Донецке и в Луганске в 2019 году, до СВО, до того, как эти территории присоединились к нам и вошли в состав РФ. И я пою, всё нормально, люди слушают, площадь людей.

А потом заканчивается песня, я разговариваю со зрителями и слышу, как вдалеке раздаются автоматные очереди или взрывы звучат. Я видела собственными глазами разрушенные здания. Было страшно. Я видела, как живут люди, разговаривала с местными людьми, и я знаю, кто кого убивал там, когда это была ещё территория Украины.

Поэтому мне никто никогда не навяжет другого мнения, поэтому у меня не может быть другой гражданской позиции, поскольку я прекрасно знаю историю нашей страны. Сколько раз на нас каждые 80-100 лет кто-то нападает, кто-то посягает на наши ресурсы, на нашу территориальную целостность, на наш народ, на нашу великую культуру. Никому ни разу не удалось. И не удастся, потому что мы помним нашу историю», – сказала Дубцова.

Она добавила, что начало СВО восприняла однозначно.

«Конечно, с первого дня начала СВО я поддержала нашу страну и поддержала решение президента, поддержала Донбасс, поддержала их решение о вступлении в РФ. И всячески поддерживаю – по сей день», – подчеркнула артистка.

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