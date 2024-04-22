«Русские не скинут Путина»: разочарование львовского русофоба

Анатолий Лапин.  
22.04.2024 08:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 644
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Население России не настроено на внутренние протесты против президента страны Владимира Путина, не состоится и бунта олигархов. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дроздов преподнес как негатив то, что российское общество устроено так, что переворот в стране сейчас невозможен.

Население России не настроено на внутренние протесты против президента страны Владимира Путина, не состоится...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Для нас все понятно, и мне кажется, для всех сознательных людей в мире это все понятно – русские не скинут Путина. Если была ставка на то, что будут или внутренние протесты, или олигархи недовольны, или какой-то другой формат внутреннего протеста против путинизма, то этого не будет – русские неспособны на это априори. Природа этих раболепщиков и зомбированных импер-шовинистов не предусматривает какую-либо протестную, сильную национальную акцию, действие против царя. Это не заложено в их ДНК», – сказал русофоб.

«Потому все эти навальные, эта вся либерально-комплиментарная стилистика относительно потенциальных российских антипутинских сил, персон… То был Навальный, теперь Навальная, а не будет ее – будет еще какое-то олицетворение нормальных русских, это временные проявления, это синдром приоткрытых дверей», – заявил Дроздов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть