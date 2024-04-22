«Русские не скинут Путина»: разочарование львовского русофоба

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Население России не настроено на внутренние протесты против президента страны Владимира Путина, не состоится и бунта олигархов. Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дроздов преподнес как негатив то, что российское общество устроено так, что переворот в стране сейчас невозможен.

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«Для нас все понятно, и мне кажется, для всех сознательных людей в мире это все понятно – русские не скинут Путина. Если была ставка на то, что будут или внутренние протесты, или олигархи недовольны, или какой-то другой формат внутреннего протеста против путинизма, то этого не будет – русские неспособны на это априори. Природа этих раболепщиков и зомбированных импер-шовинистов не предусматривает какую-либо протестную, сильную национальную акцию, действие против царя. Это не заложено в их ДНК», – сказал русофоб.

«Потому все эти навальные, эта вся либерально-комплиментарная стилистика относительно потенциальных российских антипутинских сил, персон… То был Навальный, теперь Навальная, а не будет ее – будет еще какое-то олицетворение нормальных русских, это временные проявления, это синдром приоткрытых дверей», – заявил Дроздов.