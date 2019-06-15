Савченко ответила на вопрос о знакомстве с Путиным

15.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Экс-боевик АТО, героиня Украины, а впоследствии скандальный депутат Верховной Рады и заключенная Надежда Савченко призналась, что считает Петра Порошенко «мразью», но не может поставить знак равенства между ним и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом она сказала в эфире телеканала «ZIK», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я была в России, я тот «фак» тыкала, который стал знаменитый, и все говорили в Европе и Америке: «Ах, это ж «фак» Путину!». Но это «фак» системе.

Я не знаю Путина, я не могу сказать личное мнение про человека, которого не знаю, но я понимаю, что это символ, и эта система российского тоталитаризма – это её олицетворение, и он один из тех, кто её сделал такой.

Я боролась против российской системы. Когда я приехала, я увидела, что на Украине после майдана, после того, что мы боролись против авторитаризма и тоталитаризма Януковича, тем же самым стал Порошенко, вы думаете, я должна была молчать или надеть розовые очки и сказать, что я этого не вижу?» – заявила Савченко.

«Всё-таки знак равенства между Путиным и Порошенко при всех нюансах – это слишком смелое сравнение», – отметила ведущая.

«Знак между Путиным и Порошенко я поставить не могу, ещё раз: я не видела Путина, я не знаю этого человека лично, я не смотрела ему в глаза. Но я знаю Порошенко, я знаю этого человека лично, я три раза с ним говорила и смотрела ему в глаза. Я не знаю, с какой мразью я могу поставить знак равенства», – прокомментировала Савченко.