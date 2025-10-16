«Сейчас воруют больше, чем при Януковиче!» – офицер ВСУ
Такого количества коррупционеров, как при Зеленском, на Украине никогда не было.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У украинской власти катушки слетели, они переплюнули многих. Даже во времена Януковича было не так, как сейчас. Какие-то понятия были – свои, искаженные, но было. Сейчас, по-моему, нет вообще.
Это мой опыт просто человека, который своими глазами видел много коррупции. И я вижу, насколько эти ребята непрофессиональны, они оставляют столько следов, которые невозможно спрятать», – сказал Грин.
Он подчеркнул, что актёры не смогут разворовать бюджет грамотно и незаметно.
«Они думают, что они самые умные, но, по моей оценке, это самая недалёкая власть, по сравнению с остальными, ещё со времён Кучмы.
Хуже, чем при Януковиче сейчас. Вот реально хуже. Я имею ввиду в моральном плане. А тут еще и война, и как с этим бороться и одновременно бороться с внешним врагом, задачка та еще», – жаловался укро-офицер.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: