«Сейчас воруют больше, чем при Януковиче!» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
16.10.2025 20:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 326
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Такого количества коррупционеров, как при Зеленском, на Украине никогда не было.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У украинской власти катушки слетели, они переплюнули многих. Даже во времена Януковича было не так, как сейчас. Какие-то понятия были – свои, искаженные, но было. Сейчас, по-моему, нет вообще.

Это мой опыт просто человека, который своими глазами видел много коррупции. И я вижу, насколько эти ребята непрофессиональны, они оставляют столько следов, которые невозможно спрятать», – сказал Грин.

Он подчеркнул, что актёры не смогут разворовать бюджет грамотно и незаметно.

«Они думают, что они самые умные, но, по моей оценке, это самая недалёкая власть, по сравнению с остальными, ещё со времён Кучмы.

Хуже, чем при Януковиче сейчас. Вот реально хуже. Я имею ввиду в моральном плане. А тут еще и война, и как с этим бороться и одновременно бороться с внешним врагом, задачка та еще», – жаловался укро-офицер.

