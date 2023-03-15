Сенатор РФ рассказал о проблемах отечественной индустрии экипировки для военных

Любовь Смирнова .  
15.03.2023 19:54
  (Мск) , Севастополь
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Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика


Предприятия оборонной промышленности находятся в частных руках, склады для формирования запасов экипировки и другой амуниции не пригодны для хранения, а нужные ткани и нити для военной формы выпускают единичные производства.

Об этом заявил сенатор Российской Федерации Сергей Колбин во время выступления на пленарном заседании Законодательного собрания Севастополя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Предприятия оборонной промышленности находятся в частных руках, склады для формирования запасов экипировки и другой...

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Он напомнил, что в комитете Совфеда по безопасности создана рабочая группа, которая занимается мониторингом обеспечения военнослужащих в зоне СВО всем необходимым. И первое, что выяснили сенаторы, это значительный дефицит средств.

«Какой на сегодняшний день дефицит бюджета Министерства обороны? Суммы исчисляются в миллиардах. Затрагивались также вопросы нарушения производственно-логистических комплексов – склады. Ведь форменное обмундирование и спецсредства можно изготовить, привезти и загрузить в склады, которые не оборудованы – текут, сырые. И данное обмундирование точно так же придёт в негодность», – отметил сенатор.

Для сбора информации комитет провел выездные заседания в разных городах, где находятся предприятия оборонно-промышленного комплекса. Рассматривали возможность привлечения Федеральной службы исполнения наказаний к изготовлению форменного обмундирования. Но тут оказалось, что шить ее не из чего.

«Мы вышли на проблематику поставок, какие предприятия, и, самое главное, что конечно удивило меня, это тот факт, что очень много предприятий оборонно-промышленного комплекса у нас ушло в частные руки, регулировать увеличение выпуска продукции сложно, – подчеркнул Колбин. – Мы столкнулись с вопросом предприятий, которые изготавливают полиамидную нить. Их у нас два всего в Российской Федерации, а объёмы нужно для выпуска этой нити под пошив рубашек под бронежилеты, разгрузочных жилетов, чехлов для шлемов, для красок – значительные. Также нет в Российской Федерации ни одного предприятия, которое бы изготавливало мембранную ткань, которая отводит влагу от тела, и, тем самым, позволяет сохранять нужную температуру военнослужащим».

К концу 2022 года проблема индивидуальных средств бронезащиты бойцов уже приобрела общегосударственный масштаб. В других странах пришлось закупать 44 тысячи бронежилетов и шлемов. Отечественные 180 тысяч «Ратников» поступят уже по итогам 2023 года, а бронежилеты со стальной пластиной будут изготавливать в Санкт-Петербурге.

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