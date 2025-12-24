Сержант ВСУ: Войной или переговорами, но русские добьются своего

Вадим Москаленко.  
24.12.2025 19:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 380
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина стремительно теряет инициативу, возможность и мотивацию в долгосрочном военном противостоянии.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина стремительно теряет инициативу, возможность и мотивацию в долгосрочном военном противостоянии. Об этом на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы зависим максимально от действий врага. Будем честными, они нам навязывают войну, в которой мы должны принимать те или иные решения. Мы слабее, грубо говоря. Будем откровенны, потому что я не люблю, когда начинаются там вот эти вот вышиванки, лирика вся эта, украинские «вирши», все эти вызывания слёз каких-то там мотивационных…

Война… это чуть другое – это математика и физика. Одной мотивацией это не решается, всё-таки решает оружие, количество личного состава, подготовленного личного состава и техники.

Не думаю, что это на  истощение, на переговорах каких-то. Не думаю, что вообще Россия относится серьезно к этим переговорам. Они все равно добьются своего. Теми или иными способами, как говорил этот Путин, они всё равно добьются своего. И это правда, они добьются своего. Только это будет либо очень просто, за счёт переговоров каких-то, либо это будет военными действиями», – рассуждал Чёрный.

Он добавил, что и с мотивацией дела не очень.

«Вот я смотрю на мотивацию людей, которые сейчас даже к нам приходят. И, в принципе, они нормальные вопросы задают. А почему у нас там зарплата  20 тысяч?», – привёл пример укро-инструктор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить