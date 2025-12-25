Украину нельзя называть страной без правил. Они есть, но существуют лишь для очень узкого круга лиц.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога Pro.UA заявил его ведущий, в прошлом депутат ВР и русофоб Олесь Доний, получивший сотрясение мозга в одной из парламентских драк.

«А если правила существуют, просто не такие, как нам нравятся. И основное единственное правило – пожизненность власти. То есть власть воспользовалась возможностью войны. Власть – это не только Зеленский и депутаты, вообще весь политический класс, это судьи, прокуроры, которые на самом деле извлекают выгоду. Об этом они никогда не скажут, что у них есть выгоды от войны. Ну реально у них есть бенефит. То есть людей выбирали на пять лет, а благодаря власти он, например, уже семь, а может быть 17 лет», – сказал русофоб.

По его словам, и депутатам, и Зеленскому нет смысла завершать войну и вести к миру.