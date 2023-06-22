Скандал на 300 миллионов: китайские спутниковые антенны попытались выдать за российские

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Минпромторг направил в Следственный комитет России материалы о возможном мошенничестве со стороны входящего в госкорпорацию «Ростех» АО «Концерн «Автоматика» при выделении субсидии. Министерство намерено добиться возвращения 300 миллионов, выделенных на разработку спутниковой связи.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант», ссылаясь на свои источники.

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Соглашение между Минпромторгом и концерном «Автоматика» было заключено 15 июня 2021 года. До 2024 года в рамках реализации проекта «Создание линейки антенных систем станций спутниковой связи» концерн несколькими траншами должен был получить субсидию в размере 400 млн 746 тысяч рублей.

По условиям соглашения, «Автоматика» обязалась самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах — в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.

«В октябре 2021 года исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко сообщил о том, что образец антенной системы уже проходит опытную эксплуатацию на одном из пассажирских железнодорожных вагонов дальнего следования. По его словам, при создании антенных систем были использованы передовые технические решения, позволяющие значительно расширить возможности комплексов спутниковой связи на транспорте», – отмечается в статье.

В августе 2022-го «Ростех» представил уже всю линейку антенных систем спутниковой связи, а этом году планировалось организовать серийное производство комплексов.

Впрочем, проведенная Минпромторгом проверка, которая, по данным издания, завершилась в мае 2023 года, установила, что «в разрабатываемых продуктах используется закупленное в Китае программное обеспечение, исходные коды к которому у «Автоматики» отсутствуют, а компоненты антенных систем являются импортными, что противоречит условиям соглашения».

На момент окончания проверки Минпромторг успел перечислить «Автоматике» порядка 300 миллионов рублей. Газета отмечает, что в переданных в СКР материалах говорится о том, что «за свою разработку концерн «Автоматика» фактически выдал купленные в Китае антенные комплексы».

При этом в концерне «Автоматика» с выводами выездной комиссии не согласны и добровольно возвращать уже полученные 300 миллионов не собираются.

В СКР не стали комментировать ситуацию, отказались обсуждать претензии Минпромторга и в «Ростехе», где заявили, что опытно-конструкторские работы по созданию линейки антенных систем спутниковой связи для подвижных объектов идут в соответствии с графиком, утвержденным Мипромторгом, в том числе с использованием импортных комплектующих, что допустимо соответствующим соглашением.

«В настоящее время идет этап работ по изготовлению макетов, опытных образцов изделий с заменой импортных комплектующих на отечественные в соответствии с утвержденным в концерне «Автоматика» план-графиком по импортозамещию комплектующих с последующим присвоением статуса ТОРП [телекоммуникационное оборудование российского происхождения] в 2025 году», – уточнили в «Ростехе».