23.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
ЕС, Минский процесс, Политика, Украина
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Столицы ЕС закроются для Зеленского – дипломат

Если президент Владимир Зеленский окажется неспособным выполнить «Минские соглашения», встреча в «Нормандском формате» не состоится и с Украиной перестанут вести переговоры, а ряд мировых столиц станут закрытыми для руководства страны.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, у меня очень нехорошее предчувствие того, что Украина сегодня встала в позицию расхождения по многим вопросам с ЕС. Мы отдаляемся сегодня от Европы очень быстро. Если мы возьмём все главные направления, например, такое важное направление, как вопрос мирного урегулирования на Донбассе. Мы знаем, что в «нормандском формате есть два посредника – наибольшие страны Евросоюза, это Германия и Франция.

Мы сегодня фактически ведем политику на срыв встречи на высшем уровне. Кстати, если этого не состоится до конца года, то я думаю, что, к сожалению, президент Зеленский может стать нежелательной персоной в Европе, мало кто с ним будет общаться…

Мне кажется, что после того, как будет Зеленским пройден этот абсолютно разрушающий нашу государственность шаг – отказ от «Минских соглашений», для нас будут закрыты и многие столицы ЕС. И тогда будем мы ездить туда, куда нас пускают. А таких стран осталось немного», – заявил Кожара.

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