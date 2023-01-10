Тель-Авив не станет финансировать Киев – полковник израильской разведки

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Несмотря на активное проукраинское лобби, Израиль не станет переступать через свои стратегические интересы и ссориться с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала Iton TV заявил полковник израильской разведки в отставке, бывший глава агентства «Натив», а также экс-посол Израиля на Украине и в России Цви Маген, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе и в Израиле есть много приверженцев проукраинского и антироссийского курса. Но это не меняет позиции. Правительство рассматривает это с точки зрения стратегических интересов, а не личных симпатий, обещаний или чего ещё», – сказал он.

Однако Маген подчеркнул, что, несмотря на активное лобби и работу дипломатов, Израиль не пойдёт на конфликт с Россией и не станет больше помогать Украине.

«Так что – да, украинцы пытаются, пытались и на протяжении всего этого года очень активно работали на израильском участке, чтобы получить поддержку и оружие, чтобы поссорить Израиль с Россией. Но пока не очень получается. Если кто-то рассчитывал, что какая-то политическая активность изменит интересы – этого не может случиться. Конечно, в Израиле не безразличны к судьбе Украины, и хотелось бы сделать больше, но далее, чем уже сделано, нынешнее правительство уже не пойдёт», – резюмировал офицер.