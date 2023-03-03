Теракт под Брянском вывел российское общество из гипноза – политтехнолог

Владимир Гладков .  
03.03.2023 20:32
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Украина


Рейд украинской ДРГ в Брянскую область возымел эффект обратный тому, на который рассчитывал Киев, и привёл к мобилизации российского общества.

Об этом в своём блоге заявил советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Рейд украинской ДРГ в Брянскую область возымел эффект обратный тому, на который рассчитывал Киев,...

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«В прилегающих к бывшей Украине областях внутренней России, а это Курская, Белгородская, Брянская, Воронежская и Ростовская области, там ощущения стопроцентной неуязвимости у людей больше нет.

Что касается более дальних регионов, центральной и северной России, тоже возникает ощущение, что наш противник может дотянуться до наших городов. Причём могут при помощи диверсантов, что гораздо страшнее, чем любой беспилотник», – сказал Казаков.

По его мнению, таким образом, бандеровские террористы разрушили один из нарративов российской пропаганды.

«Назначение такого рода террористической атаки целесообразно, с точки зрения противника. Мы должны это понимать, и делать выводы.

С 2024 числа наше военно-политическое руководство транслировало нам уверенность в том, что мы здесь спокойно живём и работаем, считаем параметры нашей экономики, а там у нас СВО.

Благодаря нашему противнику, такого рода пропаганда перестала работать, по крайней мере, в европейской части России. Не уверен, что нужно тратить силы и время на восстановление этого ощущения», – добавил эксперт.

Казаков уверен, что этой атакой Киев фактически провёл мобилизацию российского общества, и настроил его на понимание, что идёт настоящая война.

«Действуя таким образом наш противник не учитывает эффект обратной петли. А если и учитывает, то считает, что ценность основного удара выше. Он здесь ошибается.

Разрушая в нашем общественном сознании ощущение собственной неуязвимости, наш противник содействует тому, что поднимается уровень мобилизации в нашем обществе. Мы начинаем, постепенно перестраиваемся, уже не нужно с утра до вечера кричать: «Проснитесь, у нас идёт война!», – подытожил он.

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