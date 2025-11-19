Только Россия может спасти мир от рэкетира Трампа

Максим Столяров.  
19.11.2025 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 201
 
Только Россия может спасти мир от рэкетира Трампа


Россия является единственной страной в мире, которая может себе позволить «послать» США – и не пойти на «большую сделку» с Трампом.

Об этом в своё блоге заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Концепция Трампа «Америка будет снова великой» заключается в том, что Америка не будет диктовать никому в мире, как им жить, США – не жандарм мира.

Америка просто собирает дань со всего мира через «большие сделки» Дональда Трампа, суть которых: 80% от выгоды США, а 20% – другим государствам. Но 20% – лучше, чем прилетевший «Томагавк». Вон, иранцы не согласились, и что с ними было.

Это, можно сказать, рэкет по-американски. Америка – главный пахан мира, смотрящая, чтобы бизнес шёл, как нужно, и нужные суммы регулярно поступали на счета боссов мафии», – сказал Шишкин.

«Но здесь они упираются в Россию. Потому что единственная страна в мире, которая может отказаться от «большой сделки» – это Россия. Иран попробовал – показали, что будет.

Китай – могучая страна с колоссальной экономикой. Но в военно-стратегическом плане он ещё намного слабее США. И без России, если американцы приставят пистолет к виску, Китай будет вынужден пойти на неравноправную «большую сделку».

А Россия – единственная страна, которая может позволить себе послать этого рэкетира куда подальше», – добавил он.

