Трамп давит на Россию вовсе не ради Украины – Наумов

Вадим Москаленко.  
27.10.2025 20:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 338
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Торговля, Украина, Финансы


Вашингтон не станет полностью разрушать отношения с Россией ради отстаивания интересов Киева.

Об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Алексей Наумов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вашингтон не станет полностью разрушать отношения с Россией ради отстаивания интересов Киева. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«И Москва, и Вашингтон не хотят разрушать полностью отношения из-за Украины. И глупо было бы говорить, что вот США так пекутся за Украину, что они готовы сейчас стать врагом России. Не готовы», – уверен Наумов.

Он подчеркнул, что даже антироссийские санкции не имеют никакого отношения к защите интересов Украины.

«И Томагавки передать не готовы. Что они готовы сделать? Санкции ввести. А давайте посмотрим, какие это санкции. Какая цель этих санкций? Снизить доходы России от нефти, чтобы больше доходов от нефти получали Штаты.

Трамп, когда действует санкционными методами, он действует только для того, чтобы упрочить и улучшить положение США на тех рынках, где он хочет это сделать. Буквально заработать больше денег для Вашингтона.

И он это делает именно для этого, а не потому, что он так печется о судьбе Украины», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить