«Трамп в опасности»: Путин завербует его в КГБ – как Уиткоффа

Елена Острякова.  
07.08.2025 19:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 438
 
Госизмена, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Президент РФ Владимир Путин будет манипулировать своим американским коллегой Дональдом Трампом, используя «технологии КГБ» во время их встречи, которая должна состояться на следующей неделе.

Об этом бывший разведчик-нелегал, предавший Россию Сергей Жирнов заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина боится, что во время встречи Трампа и Путина произойдет что-то, что абсолютно не удовлетворит Украину. Что Трамп примет решение по Украине без украинского присутствия. На самом деле Путин очень силен в этом.

Трампом легко манипулировать в соответствии с техникой КГБ, потому что он эгоистичен, самовлюблен, ему нравится, когда ему дают в масть. Путин действительно умеет выполнять это упражнение, что делает эту встречу очень-очень опасной», – сказал Жирнов.

Он считает, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф также подвергся манипуляциям Кремля во время своего визита в Москву. Его привезли на машине ФСО, потом три часа показывали парк Зарядье.

«Уиткофф прибывает, его приветствует Дмитриев. Он бизнесмен, который является мужем лучшей подруги младшей дочери Путина. Он представитель клана Путина. Он чуть не подрался во время встречи в Турции с Лавровым, потому что Лавров это «ястреб», который привык к жесткой линии. А Дмитриев ведет дела с Уиткофом. Он его встречает, они ехали в одной машине в Кремль. Потом он три часа водил его по Зарядью – саду, где ничего нет. Там только плохие камни», – высказался перебежчик.

