Турецкие радикалы строят планы захвата Якутии к 2050 году

Михаил Рябов.  
25.12.2025 17:50
  (Мск) , Казань
Просмотров: 522
 
Дзен, Политика, Россия, Турция


Сторонники идеологии пантюркизма в Турции вынашивают планы по отторжению территорий России и включения Якутии в состав «Великого Турана» к 2050 года.

Об этом заявил Олег Агапов, доцент кафедры религиоведения Казанского (Приволжского) федерального университета на презентации монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сторонники идеологии пантюркизма в Турции вынашивают планы по отторжению территорий России и включения Якутии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, если говорить о концепции Турции, то три кита – пантюркизм, панисламизм, неоисламизм – они укладываются в логику наших геополитических противников…

В 2021 году одна из партий, которая есть в парламенте Турции, подарила президенту Турции Реджепу Эрдогану «говорящую» карту, где, фактически, в рамках традиции неоосманизма, развивается влияние Турции на Северную Африку, на Ближний Восток, на Центральную Азию, Среднюю Азию. И последние шаги – Турция может быть арктической державой к 2050 году через включение, например, Якутии. А это уже фактически пересмотр всех границ», – сказал Агапов.

Он напомнил, что «Турция начинает формировать свой военно-политический блок, в рамках которого классическим противником геополитическим становится как раз Российская Федерация».

Ученый уточнил, что пантюркизм «используется разведками НАТО, больше всего английской, – как инструмент сдерживания динамики развития Российской Федерации и выстраивания парадигмы русофобии».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить