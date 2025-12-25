Турецкие радикалы строят планы захвата Якутии к 2050 году

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сторонники идеологии пантюркизма в Турции вынашивают планы по отторжению территорий России и включения Якутии в состав «Великого Турана» к 2050 года.

Об этом заявил Олег Агапов, доцент кафедры религиоведения Казанского (Приволжского) федерального университета на презентации монографии «Мифологемы пантюркизма и безопасность России и Евразии в XXI веке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, если говорить о концепции Турции, то три кита – пантюркизм, панисламизм, неоисламизм – они укладываются в логику наших геополитических противников… В 2021 году одна из партий, которая есть в парламенте Турции, подарила президенту Турции Реджепу Эрдогану «говорящую» карту, где, фактически, в рамках традиции неоосманизма, развивается влияние Турции на Северную Африку, на Ближний Восток, на Центральную Азию, Среднюю Азию. И последние шаги – Турция может быть арктической державой к 2050 году через включение, например, Якутии. А это уже фактически пересмотр всех границ», – сказал Агапов.

Он напомнил, что «Турция начинает формировать свой военно-политический блок, в рамках которого классическим противником геополитическим становится как раз Российская Федерация».

Ученый уточнил, что пантюркизм «используется разведками НАТО, больше всего английской, – как инструмент сдерживания динамики развития Российской Федерации и выстраивания парадигмы русофобии».