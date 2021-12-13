У прозападных националистов не получилось свалить правительство Черногории, но они попытаются позже

13.12.2021  19:58 (Мск), Подгорица,
Алексей Топоров.  
Просмотров:
 
Балканы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Черногория


Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича объявила о том, что оппозиция снимает инициативу о вотуме недоверия правительству страны.

Националисты намерены для начала вместе с союзниками сформировать большинство в черногорской Скупщине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Демократическая партия социалистов (ДПС) президента Черногории Мило Джукановича объявила о том, что оппозиция снимает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Националисты решили воспользоваться глубоким кризисом, разразившемся в правящей коалиции между сербскими партиями и прозападными либералами. В частности, воспользоваться намерением сербского Демократического Фронта сократить мандат нынешнего созыва действующего парламента.

«Мы убеждены в том, что будет сформировано новое парламентское большинство, и тем самым будут созданы необходимые предпосылки для падения правительства и отставки председателя парламента Черногории, – говорится в заявлении ДПС. – По этой причине мы снимаем инициативу о вотуме недоверия правительству Черногории».

При этом сербские партии, несмотря на то, что также выступают против действующего кабинета, не намерены вступать с коалицию с националистами.

«ДПС сейчас пытается изменить выборную волю граждан с помощью различных манипуляций. Правительство Черногории не пало сегодня, что не означает, что оно не должно пасть. Из-за отсутствия результатов он давно заслужило падение», – прокомментировал происходящее лидер фракции «Демократического фронта» в Скупщине Небойша Медоевич.

При этом в кулуарах черногорской Скупщины говорят о том, что ДПС удалось договориться с либеральным движением URA, чтобы поставить вместо действующего премьер-министра Здравко Кривокпапича лидера этой политической силы, поддерживаемого Западом этнического албанца Дритана Абазовича.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть