25.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Украина и Польша совместно тявкнули на Россию

Чиновники МИД Украины и Польши по итогам переговоров призвали усилить санкции против России за «оккупацию Крыма».

Об этом сообщает пресс-служба украинского посольства в Варшаве.

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«Внешнеполитические ведомства двух стран отметили необходимость поддержания, а также, при отсутствии действенных шагов России по освобождению оккупированных территорий, ужесточение санкций в отношении РФ…Санкции должны действовать до полного восстановления территориальной целостности Украины. Польша стала первой страной, с которой МИД Украины провело двусторонние консультации, посвященные исключительно правовым последствиям оккупации АРК», – говорится в сообщении.