«Украина – хорошая, но бандеровские ушлёпки всё портят», – Поклонская

01.06.2019, Симферополь, Владимир Гладков

Существует нормальная, адекватная Украина, которую сейчас задавили бандеровские фанатики.

Об этом в эфире «Вести Крым» заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что нужно чётко разграничивать: есть нормальная, адекватная Украина, добрая Украина, её сейчас задавили. То есть, фактически превращают обычных людей в каких-то монстров.

Есть и укры, бандеровцы, и как только их не называют, радикалы. Вот, эти бандеровцы, радикалы – это такие ушлёпки бандеровские, которые выжили в своё время, не добили их наши деды, к сожалению. И вот, сегодня они подняли голову.

Но это не вся Украина, это совершенно не вся Украина. Нельзя настраивать себя, что Украина – это всё отстой, это плохо, нет, это не так. Украина – хорошая, но вот те ушлёпки, которые до сих пор там есть, да, они всё портят», – заявила Поклонская.