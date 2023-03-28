Украина напоследок выпустит по Москве и Крыму одновременно 200-300 Стрижей Ту-143 – Ищенко

Украинский режим напоследок может попытаться совершить крупномасштабную атаку дронов на Москву или Крым.

Такое мнение в интервью каналу «Справедливая Россия» высказал политолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Украины есть сохранившиеся еще с советских времен беспилотники, у которых дальность, минимум, 1 тысяча километров, и которые сейчас постоянно тестируют на московском направлении. И у них есть еще какое-то неизвестное количество ресурсов ТУ-143, практически такой же беспилотник. Причем их они могут еще получить от Болгарии, Румынии, Чехии, Словакии. Там они тоже стояли на вооружении, и в Ираке они были. Так что какое-то количество у них этих беспилотников неизвестно, но в сумме такие вот ударные беспилотники, которые способны достать до Москвы, могут составлять 200-300 штук. И это опасно, – считает эксперт. – Потому что находясь в агонии, понимая, что даже наступление толком организовать не могут, они вполне могут попытаться нанести такой деморализующий удар по столице, запустить эти беспилотники».

В Москве серьезная система ПВО, но она рассчитана на перехват ядерных боеголовок, и не все подобные системы, со слов Ищенко, могут быть использованы для перехвата этих «Стрижей», просто потому, что основная система предполагает запуск ракеты тоже с ядерной боеголовкой, которая взрывается, и таким образом уничтожает снаряд противника на расстоянии от Москвы. В таких условиях не будешь её запускать. Во-вторых, они летят низко, с учетом огибания местности, даже комплексы С-300, С-400, С-500 не всегда против них могут действовать.

«То есть – это достаточно опасная штука с учётом того, что украинские власти полностью потеряли страх. Им уже

бояться нечего, они, так сказать, своё отбоялись и понимают, что все равно совершили достаточное количество преступлений. Одним больше, одним меньше, по большому счету уже плевать,- пояснил Ищенко. – Могут по Крыму их запустить тоже, по базе в Севастополе. Самое главное, что если их действительно они смогут поднять воздух 100-200 штук хотя бы, то на любом направлении у них есть шанс перегрузить систему ПВО и достать до целей».