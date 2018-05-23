Политнавигатор - Новости России и Украины
23.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Политика, Россия, Украина

Украина получила очень неприятную новость из Европы


Российский лидер Владимир Путин имеет гораздо более высокую поддержку европейского обывателя, нежели украинский президент Петр Порошенко. Об этом в авторской колонке газеты «День» пишет первый замдиректора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве примера он озвучил данные недавнего опроса, проведенного в европейских странах.

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«Россия имеет достаточно большие победы в завоевании умов и сердец граждан стран Центральной Европы. Опрос, представленный во время братиславского форума, наверное, стал едва ли не самой большой новостью — и для Украины очень неприятной.

Проблема заключается даже не в том, что опрошенные этих стран относятся с большим пониманием к политике Путина, а не Порошенко, вызовы носят более системный характер.

У каждой страны Центральной Европы (а именно Вышеградской четверки) есть своя история советской (российской) интервенции — чехи и словаки должны хорошо помнить 1968 год, венгры 1956 год, поляки 1939 год, а также прессинг, под которым оказались сторонники «Солидарности» в 1980-х годах.

Между тем, что мы видим сегодня? 41% словаков признается, что им лучше жилось до 1989 года. Ностальгией по прошлому страдает и каждый третий венгр. Об определенном исторически-политическом иммунитете можно говорить лишь в случае с поляками и чехами, где соответственно всего 16% и 22% имеют теплые чувства к жизни в соцлагере (хотя и это, согласитесь, немало)», – пишет Солодкий.

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