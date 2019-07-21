Украинцев «развели» с Зеленским как котят

21.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Владимир Зеленский – это вовсе «не образец для СНГ», а старый рекламный трюк, при помощи которого «развели» украинцев.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог и философ Валерий Дымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, когда-то пиво продавалось на Украине, там была такая технология: «что под крышечкой?» – то есть, сверху пишется, там что-то надо выиграть, люди открывали, смотрели, а внизу было написано: «Попробуй ещё».

Это и технология «балаклавы Семенченко»: когда балаклава что-то говорит, мы домысливаем былинного богатыря, потом балаклава снимается… дальше я не буду, потому что я вхожу в режим предвыборной кампании.

Поэтому ничего тут странного не было, но мне говорили, что это очень хорошо, что это новая технология, «стадион, так стадион», ломать формат закона о дебатах.

«Вы ничего не понимаете», – говорили нам, – «сейчас эпоха не идеологий, сейчас эпоха телевизионных шоу, сейчас эпоха, кто лучше скажет, сковырнёт», – вот что было основой кампании», – напомнил политолог.

«Господин Зеленский конвертировал недоверие к предыдущей власти в свою политическую поддержку, поэтому выиграл он не у Порошенко, а у всех тех, кто пытался критиковать Порошенко, пытаясь получить себе политические баллы.

Мало того, они распускали косы, они писали, скажем, «новый курс», они сами стимулировали ситуацию касательно ожидания нового, и сами стали первой жертвой этих ожиданий, потому что они не отождествлялись в глазах украинских граждан.

Поэтому сегодня эта политика продолжается. Если практика успешна, привела тебя к магической цифре в 73%, продолжай такого рода практику, не надо тебе менять коней на переправе.

Поэтому сейчас на место господина Порошенко встала Верховная Рада, её сразу в инаугурационной речи «замочили», сказали, что: «Вы никто, подпишите заявления, звать вас никак, у вас рейтинг доверия небольшой, потому мы вас уберём», – добавил Дымов.