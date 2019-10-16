Украинская экономика запрограммирована на вечную неудачу

16.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Владимир Зеленский и его команда продолжают пагубную для украинской экономики политику бывшего министра финансов Натальи Яресько, загнавшей страну в долговую кабалу с невозможностью дальнейшего роста.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил депутат от «Батькивщины» Иван Крулько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рассматриваем государственный бюджет на 2020 год. И давайте проанализируем одну из статей расходов. Более трети бюджета – 400 миллиардов гривен – планируется в следующем году потратить на обслуживание и выплату государственного долга. Можно ли такое представить, чтобы какое-либо государство позволило себе треть бюджета отдавать за внешние долги?

И соглашение, подписанное бывшим министром финансов Яресько является абсолютно невыгодным, ставит экономику Украины на колени, и программирует её на вечную неудачу. Потому что если мы начинаем расти более, чем на 3% ВВП, то мы начинаем платить внешним кредиторам непонятную и неизвестную сумму, которая не зафиксирована в соглашении о реструктуризации долга», – отметил Крулько.

По его мнению, необходимость выплачивать кредиторам огромные суммы не позволит украинской экономике развиваться.

«А потом мы задаём себе вопрос – за какие средства поднимать социальные стандарты? Как повышать минимальные зарплаты, пенсии? Каким образом помогать аграрному сектору, выполнять другие инфраструктурные программы, например, строительство дорог? А вот, ресурс есть в бюджете – 400 миллиардов гривен, которые могли бы быть направлены на повышение социальных стандартов, и денег хватает», – возмутился депутат.