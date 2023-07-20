Украинским пилотам не стать асами F-16 – Стариков

Украинским военным летчикам не хватит времени на то, чтобы стать профессиональными пилотами американских истребителей.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий livе» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Старикова, даже если Украине все же передадут F-16, она все равно останется без поддержки самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

«Чтобы наши летчики, асы на МиГ-29 и Су-27 стали асами на F-16, необходимо пройти от трех до пяти лет. За это время, то, что их сейчас подготовят, они будут взлет-посадка и идти на низкой высоте. Но совершенно другая система управления, совершенно другой принцип.

Там самое главное же другое – чем F-16 отличается. По тактико-техническим характеристикам подходит МиГ-29, но F-16 чем хорош – у него девять ракет можно цеплять. Но он не работает без АВАКС. Когда с АВАКС работает, с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения, то это намного сильнее, чем МиГ-29.

Так вот, что мы будем делать с АВАКСом, дадут ли нам АВАКС? Конечно, не дадут. АВАКС работает 400-500 километров. АВАКС может летать на западной границе, Польша. Вот, прочертите линию. Если брать, примерно это по правому берегу, а на левый он не берет. Поэтому применять эффективно самолет будет невозможно», – заключил Стариков.