Укро-эксперт призвал срочно стряпать «разведданные», что «Путин и Си дружат против Трампа»
Основной интерес Дональда Трампа к России – это позиция Москвы в отношении Китая, а Украина это уже вопрос второстепенный.
Такую «зраду» в эфире «Радио НВ» признал украинский политический эксперт Николай Давидюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Трамп всё равно продолжает свою стратегию убеждения русских встать на сторону Запада в войне против Китая. Поэтому мы для него не доминирующая сила, а сила, которая давит на Россию, чтобы Россия сменила не просто своё поведение здесь и сейчас на поле боя, а чтобы она встала на их сторону…
Путин – пустослов, который крадёт время Трампа. Время играет против нас, потому что мы отдаём наших людей, но время играет и против Штатов, потому что им уже по стратегическому плану стоило бы переключиться на войну с Китаем, а они до сих пор помогают Украине и Европе», – вещал укро-эксперт.
«Стратегически Россия подыгрывает Китаю, отдавая ему пространство для манёвра, усиления, тренировок «Шахедов», тренировок своих ВМС. Китай получает супер-драгоценное время и пространство, чтобы занять первое место в экономике, лучше подготовить свою армию, чтобы воевать против Штатов…
Путин играет на стороне Китая, и нам нужно по всему миру собирать разведданные вокруг разговоров Путина с Си Цзиньпином, где он присягает на верность Китаю, а не Штатам»,– призывал Давидюк.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: