На Украине принялись сравнивать Путина с Кощеем Бессмертным, а Москву с иглой в яйце

Елена Острякова.  
02.08.2026 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 269
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Единственный шанс для Украины победить Россию – это ни много ни мало добиться контроля над небом Москвы, чтобы русский народ разочаровался в своем президенте.

Об этом украинский дронщик Юрий Касьянов заявил «Политеке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственный шанс для Украины победить Россию – это ни много ни мало добиться контроля...

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«Когда мы сможем контролировать небо над Москвой, где сконцентрирован российский народ, показать, что мы можем каждую ночь своими беспилотниками долетать до Москвы, поражать там цели, средства ПВО, какие-то государственные объекты, пункты управления, это покажет россиянам, что их царь ненастоящий», – сказал Касьянов.

При этом он считает, что вокруг Москвы сконцентрировано 50% всей российской ПВО.

«Нигде в мире нет такой концентрации средств ПВО, как в Москве. Это подтверждает, что для Путина и московского руководства Москва это сакральная вещь. Как там в сказке было, яйцо, в котором находится смерть Кащея», – сказал Касьянов.

Почему постоянно ночующие в метро киевляне все еще возятся с пересидевшим срок Зеленским, укро-аналитик не пояснил.

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English version :: Читать на английском На Украине принялись сравнивать Путина с Кощеем Бессмертным, а Москву с иглой в яйце

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