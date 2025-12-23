USAID побеждает в номинации «политическое закрытие года». Названо «политическое открытие года»
Россия развивает свою стратегию партнёрства и сотрудничества с дружественными странами на основе концепций, ничего не имеющих общего с американским агрессивным подходом «мягкой силы».
Об этом в ходе «круглого стола» в Москве заявила заместитель гендиректора ЭИСИ по стратегии и прогнозированию Екатерина Соколова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Конечно, если есть политическое открытие, то есть и политическое закрытие года. И это, конечно, USAID. На самом деле, это очень важный тренд, потому что это конец концепции американской мягкой силы.
Можно смотреть на какие-то ещё вещи, на публикации в крупных журналах от крупных авторов, но мы все понимаем, что это кризис повестки «демократизации», кризис повестки либеральной культуры, это будет сильно предопределять дальнейшее.
При этом, если Трамп закрывает USAID, то в России открывается управление Администрациии президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству, новый подход к развитию диалога с ближним зарубежьем на совершенно иных принципах. На тех принципах, которые президент всегда декларирует – на уважении к суверенитету и национальным интересам этих государств», – отметила Соколова.
«То есть это абсолютно противопоставленная концепция той самой мягкой силе США, которую символизировала собой USAID», – подчеркнула эксперт.
