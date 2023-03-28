«Уже нечего поставлять на фронт» – российские либералы требуют нового оружия для ВСУ

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Несмотря на все старания коллективного Запада и гибель множества украинских мужчин, российская экономика всё ещё крепка, а РФ даже не думает разваливаться.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявила пропагандистка Евгения Чирикова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путинский режим пока что показывает отличную устойчивость, уж простите. Я его ненавижу, но мы должны понимать, что, к сожалению, те санкции, которые мы сейчас имеем, совершенно неадекватны той агрессии и тем разрушениям, которые они несут Украине и украинскому народу. Потому что эти экономические санкции – это история крайне медленная. Мы видим, как российская экономика, к сожалению, выжила. Мы видим, что, несмотря на эмбарго, путинский режим находит возможности продажи нефти, и нет какой-то ужасной дыры. Это ужасная история, потому что мы видим, что путинский режим оплачивает этот «груз 200», и этими погаными деньгами затыкает рот возможному протесту», – возмутилась Чирикова.

Выразив штатное недовольство гибелью россиян, беглая либералка сразу же призвала требовать увеличения поставок западного оружия на Украину, и даже похвасталась, как сама принимала участие в соответствующих акциях.

«Этот режим достаточно устойчивый, и санкционный ответ недостаточный. И от нас, людей доброй воли, потребуется требовать нормального вооружения для Украины. Это очень важно делать, и мы это делаем, но недостаточно. Я недавно вернулась из Польши, где мы с волонтёрами принимали участие в акциях, направленных непосредственно к Байдену, который был в Варшаве, и требовали помощи Украине. Это важнейшее требование», – сказала она.

Чирикова пожаловалась, что даже укронацисты не уважают беглых российских либералов за их лицемерие и отсутствие совести.

«Я очень плотно общаюсь с украинскими правозащитниками, и они мне говорят: «Мы терпеть не можем, когда вы говорите, что благодаря Украине вы свергните Путина. Почему за счёт нашей крови? Почему вы не вступаете в ВСУ, и не помогаете нам победить. Вы понимаете, что у нас люди тупо кончаются? Сколько мы можем своих мужиков поставлять, вы-то где? Почему вы ждёте, благополучно сложив лапки?» Ни к чему не призываю, но этот аргумент очень больно бьёт», – подытожила предательница.