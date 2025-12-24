В Киеве открыто назвали «мирный план» Зеленского – «чистым фарсом»
Новые 20-пунктов «мирного плана», озвученного накануне Зеленским, – блеф, рассчитанный на то, чтобы выпросить у США больше помощи.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады Украины, грантоедка-галичанка Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы попали в ловушку. Когда президент опубликовал эти 20 пунктов – это чтобы легитимизировать их в обществе, посмотреть на реакцию, не взбунтуется ли общество, и какие настроения среди военных.
Расчёт Украины на то, что Россия на него не согласится, и мы сможет обвинять её, что это Москва саботирует. Есть у кого-то такие наивные ожидания», – сказала Гопко.
«Эти 20 пунктов – это фарс, в который мы вынуждены играть, потому что зависим от американских разведданных, оружия.
Но Зеленский до сих пор не объявил, кто будет новым министром энергетики. А ведь Россия будет продолжать ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры, чтобы использовать это для давления на Украину», – жаловалась экс-депутат.
