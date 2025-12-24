В Киеве открыто назвали «мирный план» Зеленского – «чистым фарсом»

Вадим Москаленко.  
24.12.2025 21:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 207
 
Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Новые 20-пунктов «мирного плана», озвученного накануне Зеленским, – блеф, рассчитанный на то, чтобы выпросить у США больше помощи.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-депутат Верховной рады Украины, грантоедка-галичанка Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Новые 20-пунктов «мирного плана», озвученного накануне Зеленским, – блеф, рассчитанный на то, чтобы выпросить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы попали в ловушку. Когда президент опубликовал эти 20 пунктов – это чтобы легитимизировать их в обществе, посмотреть на реакцию, не взбунтуется ли общество, и какие настроения среди военных.

Расчёт Украины на то, что Россия на него не согласится, и мы сможет обвинять её, что это Москва саботирует. Есть у кого-то такие наивные ожидания», – сказала Гопко.

«Эти 20 пунктов – это фарс, в который мы вынуждены играть, потому что зависим от американских разведданных, оружия.

Но Зеленский до сих пор не объявил, кто будет новым министром энергетики. А ведь Россия будет продолжать ракетные атаки на объекты критической инфраструктуры, чтобы использовать это для давления на Украину», – жаловалась экс-депутат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить