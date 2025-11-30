В Киеве пугают европейцев: Не хотите воевать с РФ – получите войну с Китаем

Вадим Москаленко.  
30.11.2025 16:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 414
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


«Воздушные провокации» на восточном фланге НАТО якобы ведутся с благословения Пекина.

Об этом в ходе «экспертной дискуссии» в Киеве заявил и. о. исполнительного директора, аналитик по безопасности грантоедского фонда «Демократические инициативы» Тарас Жовтенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия и Северная Корея по взаимным содействиям будут вместе работать над тем, чтобы заниматься эскалацией не только на Украине, но и на восточном фланге НАТО. Потому что для Китая было очевидно, что ситуация с давлением на Европу через российско-украинскую войну, она постепенно себя начинает исчерпывать, и нужно подбросить дров в этот костёр.

Это и начало происходить. Буквально через неделю после того, как Путин вернулся из Пекина, начались воздушные провокации в балтийских странах, потом в Польше и т.д.», – вещал Жовтенко.

«В этом контексте мне кажется, текущий переговорный момент, он в определённой мере временный. Учитывая то, что и путинская диктатура, и стратегический интерес Китая диктует то, что война против Украины должна быть продолжена и постепенно масштабирована на восточный фланг НАТО, по крайней мере, в форме гибридных провокаций на этом этапе», – добавил грантоед.

