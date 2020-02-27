В Киеве сокрушаются, что забыли подкупить продажную верхушку Крыма

27.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Главной ошибкой Украины в 2014 году был отказ от попытки подкупить продажную верхушку Крыма. А ведь именно такой шаг обеспечил успех Киеву в деле разгрома Республики Крым в начале 1990-х во времена президента Юрия Мешкова, против которого пошел местный парламент.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил известный украинский пропагандист Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был момент очень серьёзный в 94-м году, когда Россия уже попыталась претворить сценарий аннексии Крыма в жизнь. Подробно мне о нем рассказывал Евгений Кириллович Марчук, который тогда возглавлял Службу безопасности Украины. Тогда в Крыму было все готово – пророссийский президент Мешков, пророссийский парламент, заехали уже коротко стриженные казаки, типа казачий хор, флот в полной боевой готовности. И тогда политическая воля руководства Украины сыграла свою роль.

Ночью группа «Альфа» под руководством Марчука, во главе с генералом Крутовым, перелетела не вертолетах, взятых у Пограничной службы, в Симферополь и заняла здание СБУ и МВД, которые находились в одном прямоугольнике. Когда утром сотрудники этих служб пришли на работу, их ждала уже группа «Альфа». Президента Мешкова убрали с полуострова, депутатов привезли в Киев, пошли на кое-какие уступки, этот вопрос погасили», – заявил Гордон.

«Кое-какие уступки давайте назовем – это же вопрос русского языка. Непосредственно этот вопрос появился в Конституции 96-го года», – предположил телеведущий Максим Назаров.

«Я вас расстрою. Русский язык – это ширма. Депутатам были предложены конкретные финансовые, в том числе, условия, а за финансовые условия наши депутаты и маму родную продадут, не то, что все остальное», – подчеркнул Гордон.