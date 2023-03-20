В Киеве жалеют, что не разнесли Мариуполь ракетами, когда там был Путин

Вадим Москаленко .  
20.03.2023 20:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мариуполь, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Когда президент РФ Владимир Путин был в Мариуполе, совершенно необязательно было целиться по нему, ВСУ нужно было хотя бы разбомбить дальнобойным оружием сам населённый пункт и его окрестности.

Об этом заявил киевский антироссийский пропагандист Александр Шелест во время своего эфира с украинским военным экспертом Олегом Стариковым, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Когда президент РФ Владимир Путин был в Мариуполе, совершенно необязательно было целиться по нему,...

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«Возникает главный вопрос – это цели. Если Путин прибывает в Мариуполь, а это первая поездка на Донбасс – это очень знаковая цель. Пускай ночью, но, тем не менее, не обязательно стрелять именно по Путину. Важно обстрелять окрестности, населённый пункт, и таким образом внести коррективы в эту поездку. Насколько это нужно военно-политическому руководству Украины сейчас?», – спросил пропагандист.

Эксперт ответил уклончиво.

«На этот вопрос я ответить не могу, потому что я цели-то понимаю, какие есть, а почему… Для того, чтобы что-то делать, необходимо получать информацию, информация достаётся с помощью разведки, разведка не сработала, поэтому высшее военно-политическое руководство и Ставка эту информацию не знали. А какое сейчас решение будет принимать – и будет ли высказывать претензии верховный главнокомандующий руководителям разведки, этого уже я не знаю», – сказал Стариков.

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