25.05.2018, Киев, Игорь Круглов

2 219 просмотров

В лесу раздавался топор Тягнибока

Олегу Тягнибоку вначале не везло. Ну не вписался он в девяностых-нулевых в топ отцов незалежной Украины, блистающих пылающими свидомыми сэрцями и прочими частями тела. Тех ее «батькив», которые состригли первые «паростки» с незалежности такие, что их правнукам на весь век хватит. Нет, он, конечно, как сооснователь Социал-национальной партии Украины (не вздумайте проводить аналогий с гитлеровской НСДАП!), в 1994-98 годах побывал депутатом Львовского облсовета, а в 1998 даже сделался депом ВР и членом бюджетного комитета украинского парламента. Но все это был далеко не первый эшелон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Параллельно он типа совершенствовался по специальности «врач-хирург» и защищал западенские дипломы отличием. Потом еще решил присовокупить к этому занятию и профессию юриста. Что и говорить, весьма многогранная личность. Сколько ему это стоило – труда, а вы о чем подумали? – можно только гадать.

Все бы хорошо, но в топ политиков он так и не попадал. А всему виной простота и бесхитростность бывшего военнослужащего войск КГБ СССР (куда, упомянем вскользь, абы кого не принимали) и его природная искренняя эмоциональность.

Вякнул что-то антисемитское на одном из предвыборных ристалищ партии Ющенко – и тут же все первомайдановцы, все «оранжевые» чесноки, поспешили от него откараскаться. Дескать, не наше гуано, заплыло случайно. Потому как вякнул он про «жидов», торопя исторические события.

Вот что он тогда выкрикнул – 17 июля 2004 года, на горе Яворыне в Ивано-Франковской области, на закрытом мероприятии, посвящённом памяти одного из руководителей Украинской повстанческой армии — Дмитрия Клячкивского (Клима Савура) : «Они не боялись, как и мы сейчас не должны бояться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с жидвой и с другой нечистью, которая хотела забрать у нас наше украинское государство… Нужно отдать Украину, наконец, украинцам. Эти молодые люди, и вы, седоголовые, это есть та смесь, которой больше всего боится москальско-жидовская мафия, которая сегодня руководит на Украине» (пер. с укр.)

Как уже говорилось, «оранжевые» пассионарии – братья Ющенко и пр. – поспешили от него отмахаться, поскольку такая откровенная ксенофобия была тогда еще явлением чересчур вызывающим.

Звездный час его настал уже в десятых, при содейственном попустительстве Виктора Януковича.

Тягнибок за это не поблагодарил «диктатора». Да оно и правильно. За что благодарить трусливого дундука, который, поверив своим советникам, дал ему карт-бланш на бесчинства с единственной корыстной целью: выставить в качестве противовеса прочей оппозиции на выборах – 2015, а потом утилизировать, как расходный материал?

Безо всякой благодарности лидер партии «Свобода», угодившей, очевидно, не без поддержки правящей региональной компании, в парламент, решил использовать все возможности для своего обустройства, обеспечения бытовых и жилищных условий. В 2012 году он прихватил большой кусок побережья реки Стугны недалеко от г. Украинка Киевской области (а также – от известной фешенебельной дамбы, где стоят дворцы большинства олигархов и куда ему, бедолаге, не удалось пробиться на заре незалежности). Прихватил и интенсивно начал застраивать собственным «маетком». Причем настолько интенсивно, что даже телепрограмма «Гроши» тогда сделала о нем сюжет.

Любой местный житель мог тогда поведать, что главарь «Свободы» принялся срочно строить свое поместье и ради этой цели начал вырубать великолепный лес, растущий поблизости, оставляя вместо него лысины и проплешины.

С тех пор немало воды утекло. Дача Тягнибока построена, к реке на протяжении нескольких километров не просочиться ни один из украинцев, верящих в то, что по Конституции он имеет на это право.

Тягнибок несколько, видимо, приуныл, потому как в спину его затолкали более удачливые национал-свидомые хапуги.

Однако решил: политика политикой, но есть куда более значительные ценности. Например, лес-кругляк.

Известна шутка: «В лесу раздавался топор дровосека, гонял топором правосек гомосека».

В реальности никаких гомосеков ни правосеки, ни «свободовцы» гонять не собираются. У них топоры для последнего достояния народа – его природных ресурсов.