В Лондоне признали: Наши санкции лишь сплотили россиян против Запада

Максим Столяров.  
24.12.2025 16:15
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


За 11 лет санкции так и не достигли своих целей, но убедили руководство и народ РФ в агрессивных намерениях Запада.

Об этом во время дискуссии в Лондоне заявил бывший посол Британии в России Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не буду объяснять, почему санкции не работали на Кубе, КНДР, Иране. Но объясню, почему санкции не работают в России. Эта страна подверглась большему количеству санкций, чем любая другая страна на планете. И примерно половина британских санкций.

Я выдвигаю это предложение не из-за снисхождения к России. Я просто трезво смотрю на вещи, и понимаю, что наша внешняя политика не помогает Украине.

В британском законе о санкциях против России указано, что эти меры должны заставить РФ прекратить дестабилизирующие действия на Украине. Но сегодня сложно сказать, что хотя бы одна из этих целей достигнута», – сказал Прауд.

«Даже если вы считаете санкции справедливыми, Путин считает их несправедливыми. И к сожалению, 1,5 миллиона солдат и 6 тысяч ядерных ракет могут подтвердить его недовольство. И он продемонстрировал, что готов их использовать.

Путин убеждает себя к ненависти Запада к России. Но Запад очень легко вводит санкции против России, что доказывает его правоту. Годами мы внушали российскому населению, что Запад не любит Россию, хочет её окружить – и вырвать когти у русского медведя.

И каждый раз, вводя новые санкции, мы только укрепляем в сознании простых россиян уверенность в том, что Владимир Владимирович был прав», – жаловался дипломат.

