В Лондоне признали: Наши санкции лишь сплотили россиян против Запада

За 11 лет санкции так и не достигли своих целей, но убедили руководство и народ РФ в агрессивных намерениях Запада.

Об этом во время дискуссии в Лондоне заявил бывший посол Британии в России Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не буду объяснять, почему санкции не работали на Кубе, КНДР, Иране. Но объясню, почему санкции не работают в России. Эта страна подверглась большему количеству санкций, чем любая другая страна на планете. И примерно половина британских санкций. Я выдвигаю это предложение не из-за снисхождения к России. Я просто трезво смотрю на вещи, и понимаю, что наша внешняя политика не помогает Украине. В британском законе о санкциях против России указано, что эти меры должны заставить РФ прекратить дестабилизирующие действия на Украине. Но сегодня сложно сказать, что хотя бы одна из этих целей достигнута», – сказал Прауд.