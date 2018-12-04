04.12.2018, Мелитополь, Максим Карпенко
 
Политика, Украина
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В Мелитополе от греха подальше убирают украинские флаги

В то время, как в Киеве твердят об «агрессии» и грядущем наступлении Российской Федерации, в Мелитополе со столбов на улицах города массово снимают государственные флаги Украины.

По официальной версии это связано с заменой декораций к новому году. Об этом пишет местный ресурс «Наш город», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бдительные горожане заметили, как с центральных улиц и проспектов Мелитополя снимают государственные флаги. Оказалось, что виной тому новогодние праздники. На время зимы сине-желтые флаги заменят на праздничную иллюминацию и декорации. С наступлением тепла, флаги вернут на место», – отмечает издание.

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