В Мелитополе от греха подальше убирают украинские флаги

04.12.2018, Мелитополь, Максим Карпенко

В то время, как в Киеве твердят об «агрессии» и грядущем наступлении Российской Федерации, в Мелитополе со столбов на улицах города массово снимают государственные флаги Украины.

По официальной версии это связано с заменой декораций к новому году. Об этом пишет местный ресурс «Наш город», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Бдительные горожане заметили, как с центральных улиц и проспектов Мелитополя снимают государственные флаги. Оказалось, что виной тому новогодние праздники. На время зимы сине-желтые флаги заменят на праздничную иллюминацию и декорации. С наступлением тепла, флаги вернут на место», – отмечает издание.