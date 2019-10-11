В Москве рассказали, как Порошенко поймал Зеленского «на крючок»

11.10.2019, Москва, Владимир Гладков

На Западе разочаровались в новом украинском президенте Владимире Зеленском, который прогибается под националистов и своих политических оппонентов.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог Геворг Мирзаян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я посмотрел, что пишут о пресс-конференции Зеленского на Западе. По сравнению с тем, что пишут, когда Путин выступает – почти ничего. Там даже упоминаний особых нет, потому что на Западе не увидели решений.

От Зеленского требуют решений, которые доказывают, что он реально президент. Если вы помните, я говорил, что Зеленский должен сразу сажать Порошенко.

Тем самым он бы показал, кто в стране хозяин. Он этого не сделал по целому ряду причин, и мы сейчас дошли до того, что его пытаются дрессировать нацики и Порошенко.

Потому что он проявил слабость. И если он сейчас не проявит силу в отношении них – его будут дрессировать все остальные. Поэтому европейцы правы, когда спрашивают его: «Вы президент, или кто?», – отметил Мирзаян.

В свою очередь, проживающий в Германии русско-украинский писатель Владимир Сергиенко добавил, что Пётр Порошенко в скором времени начнёт активно убеждать всех западных «союзников» Украины в необходимости свержения режима Зеленского.

«Открывается Парламентская ассамблея НАТО в Лондоне, это очень серьёзное событие, будет 70 лет НАТО. В повестку включен вопрос не только Ирана и сделки по ядерной безопасности, но включена и Украина.

Кто туда летит от Украины? Порошенко.

Это насколько же нужно быть неуклюжим в международных делах, чтобы не послать туда команду представителей. Это уровень, куда Зеленский должен ехать, а не бывшие.

А что будет делать там Порошенко? Он что, будет ходить и рассказывать, что Россия – агрессор?

Он будет доказывать свержение режима на Украине. Потому что то, что Зеленский сегодня показывает – это просто неуклюжее президентство. А нужен враг России.

И Порошенко создаёт не только внутренний периметр, где нацики присутствуют, но и внешнее давление на Зеленского сейчас будет очень сильным, именно с точки зрения войны», – делает вывод писатель.

В свою очередь, политолог и телеведущий Дмитрий Куликов выразил мнение, что Пётр Порошенко таким образом загнал действующего украинского президента в ловушку.

«Порошенко очень хорошо понимает, как ловить на крючок политического и экономического противника. Он засадил под ребро Зеленскому крючок, и сейчас его выкручивает.

А Зеленский, вместо того, чтобы этот крючок оборвать, занимается мазохизмом – он идёт к этим самым нацикам и начинает перед ними выслуживаться и торговаться.

Это значит, что крючок заводят глубже, чтобы печень достало, чтобы уже не сорвался», – образно резюмировал эксперт.