В Москве рассказали, как РФ может вернуть контроль над враждебной Восточной Европой

Владимир Гладков .  
13.04.2023 18:13
  (Мск) , Москва
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Восток, Дзен, ЕС, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


В формирующемся новом миропорядке Россия имеет шанс стать одним из четырёх глобальных центров притяжения и вернуть под свой контроль, в том числе, ряд ныне враждебных государств.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил доктор политических наук; профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В формирующемся новом миропорядке Россия имеет шанс стать одним из четырёх глобальных центров притяжения...

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В студии поинтересовались, сможет ли Россия стать центром притяжения для недружественных европейских стран.

«Европа в этой ситуации [изменения миропорядка] оказывается объектом, а не субъектом. А объект – это всегда приз, который, так или иначе, кто-нибудь обязательно захватит.

Сегодня есть два проекта – американский и китайский, который немножко переделанный советский. Мы ждём со своей формулировкой, хотя понимаем, что нам ближе к китайцам, чем кому бы то ни было другим. Индия тоже готовит свой проект», – сказал Коктыш.

Он подчеркнул, что возвращение европейских рынков может стать серьёзным подспорьем для российской экономики.

«Центра притяжения пока два, завтра, может быть, будет четыре. Соответственно, возникает либо два макрорегиона, это разделение на Запад и Восток, либо более сложная конфигурация, но сегодня об этом говорить пока рано.

То есть, Россия может вернуть себе прежнюю роль в мире. Страны Восточной Европы экономически несостоятельны, в этом и был смысл их нарезки. Да и нам не хватает порядка 140 миллионов, которые были в СССР», – добавил политолог.

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