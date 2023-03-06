В Москве советуют дружественным западным политикам «не высовываться»

Владимир Гладков .  
06.03.2023 21:24
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина


В странах западного блока всё ещё много желающих дружить с Россией политиков, однако им приходится оставаться в тени из-за русофобствующего Госдепа США и его приспешников.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил кандидат политических наук Станислав Бышок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В странах западного блока всё ещё много желающих дружить с Россией политиков, однако им...

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«Сейчас, когда появляется информация, сколь угодно неподтверждённая, относительно поддержки или даже контактов того или иного политика или чиновника, европейского или американского, с Россией, то это уже огромная проблема для этого чиновника.

Тем более проблема в том, что может быть названо какой-то нормализацией отношений с Россией. Дональд Трамп здесь, наверное, наиболее ярчайший пример», – сказал Бышок.

Он подчеркнул, что западным политикам, желающим примириться и наладить сотрудничество с Россией, пока что лучше не выступать с такими инициативами.

«Россия большая, есть люди, которые хотели бы на свой страх и риск, или с теми или иными мандатами выходить на западных политиков, но это заканчивалось разным образом. Сейчас это достаточно токсичная история.

Поэтому я бы рекомендовал тем людям, которые хотели бы наладить отношения с Россией, меньше это афишировать. А лучше пока особо ничего не делать. Потому что ухудшить эту ситуацию легко, а улучшить пока затруднительно», – подытожил экономист.

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