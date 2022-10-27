В Севастополе может не хватить земли, обещанной участникам СВО

В Севастополе нужно предусмотреть альтернативу бесплатным земельным участкам, предоставляемым в качестве муниципальной поддержки добровольцам и мобилизованным в зону СВО. В противном случае город столкнется с дефицитом земли для бойцов и членов их семей, что сведет на нет саму задумку – отблагодарить защитников Родины, проживающих в Севастополе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал в эфире телеканала НТС депутат Заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, еще в 2016 году он делал запрос в департамент имущественных и земельных отношений по поводу свободных площадей для индивидуального жилищного строительства и количества льготников, стоящих в очереди на земельные наделы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Сейчас, когда ситуация более неопределённая, чем в 2016 году, это вызывает тревогу, – отметил депутат. – Это высочайшая ответственность, и я бы очень не хотел, чтобы мы оказались в ситуации, когда не сможем выполнить этот закон. Поэтому очень важно, чтобы мы это понимали. Правительства Севастополя предполагает использовать для этого 6 участков, которые были определены для комплексного развития города. Эти земли определены для многоэтажного строительства. Возможно, нам придётся принимать меры для выкупа участков для реализации закона. Меня не беспокоит финансовая сторона вопроса, мы деньги на это найдём. Земельные ресурсы у нас ограничены, поэтому важно об этом помнить».

Горлов считает, что нужна альтернатива земельным наделам, например, денежные сертификаты. Это станет страховкой от мошеннических схем, когда участникам СВО или их наследникам будут предлагать наличные в обмен на земельный участок, чтобы затем перепродать их дороже.

«Все предусмотреть мы не сможем, какие-то лазейки останутся. Надеюсь, что мы поправками все возможные нюансы устраним и надеюсь, что наши коллеги из правительства предусмотрят все нюансы в рамках нормативного выполнения этого закона, чтобы мы не опускали глаза перед теми людьми, которые сейчас защищают честь, свободу, независимость нашей Родины», – пояснил Горелов.

Законопроект о поддержке севастопольцев-участников СВО и их семей был принят в первом чтении Заксобранием 25 октября. Депутаты взяли паузу для его доработки и включения других категорий участников СВО – сотрудников Росгвардии, МЧС, МВД и других служб, задействованных в спецоперации.

«Базовый принцип: все севастопольцы, которые рискуют жизнями, защищая нашу страну во время специальной военной операции, должны получать одинаковые меры поддержки. Это значимая поправка, которая будет внесена до 8 ноября. После чего документ будет рассмотрен во втором чтении, – прокомментировал законопроект губернатор Севастополя Михаил Развожаев. – Все знают, что земельный банк в Севастополе ограничен, но у нас есть полное понимание, как реализовывать эту льготу».

Помимо земельных наделов, мобилизованные и добровольцы получают по 200 тысяч рублей, их дети идут в детские сады вне очереди и получают бесплатное питание, школьники – путевки в детский лагерь. Членам семей мобилизованных предусмотрены бесплатный проезд в транспорте и льготы по оплате за услуги ЖКХ.