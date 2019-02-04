В Севастополе открыли новый парк на Фиоленте: Чиновники забыли организовать парковки

04.02.2019, Севастополь, Галина Шершнева

В Севастополе на Фиоленте возле знаменитого Георгиевского монастыря завершено строительство нового парка – благоустройство за счет федерального бюджета России по так называемой ФЦП осуществлено на месте бывшей стихийной парковки.

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Открытие парка вызвало небывалый ажиотаж среди севастопольцев. В минувшие выходные горожане стремились ознакомиться с новым местом отдыха. И тут выяснилось, что проектировщики позабыли о необходимости организации подъезда и парковки – ведущая к монастырю дорога не расширена и не отремонтирована, места для наплыва транспорта не предусмотрены, сейчас в стихийную стоянку превращено пространство возле дачных участков.

Пользователи соцсетей жалуются на пробки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Машины сегодня парковались у ворот и на обочинах – кто где. Я думаю, жители Фиолента очень злы теперь. Автобусы разворачивались, не доезжая до конечной, а ведь на остановке люди ждут.. Конечно, нужно было расширить дорогу и заасфальтировать ее, прежде чем открывать облагороженный вход на территорию монастыря», – цитирует очевидцев группа Вконтакте «Подслушано в Севастополе».

«…пробка на Фиоленте. Местные раньше только утром уехать в город не могли из-за проблемы с транспортом. Теперь такая же ситуация и днём», – сообщают в группе «Севастополь онлайн».

Видимо, ажиотажный интерес к облагороженному парку связан с тем, что это – первая удачная реконструкция в Севастополе за последние годы. Хотя и к проекту благоустройства Фиолента есть замечания – летом здесь будет явно жарко без растительности, часть нового парка возле беседки Пушкина лишена освещения, на границах заказника остался старый ржавый забор и т.п.

Напомним, что ранее самый крупный в Севастополе парк Победы был нещадно разрыт бульдозерами, частично залит бетоном и брошен. На этот объект из федерального бюджета выделен миллиард рублей, однако правительство города не смогло выбрать грамотного подрядчика. Сейчас на парк Победы, который должен был быть сдан к Новому году, заходит третья компания.

Реконструкция еще одного парка в центре Севастополя — Матросского бульвара — также остановлена по вине местного правительства. Из-за личного конфликта с героем Русской весны Алексеем Чалым губернатор города запретил связанному с Чалым благотворительному фонду «35-я береговая батарея» продолжать работы под надуманным предлогом.

Есть претензии у севастопольцев и к другим паркам и скверам, которые сдаются с недоделками и явным браком.