Верховная Рада перешла в формат «взбесившегося принтера»

30.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Минувшей ночью силами партии Владимира Зеленского в режиме нон-стоп было принято несколько десятков решений, которые голосовались без обсуждения. Суть принятых законов и необходимость их принятия под покровом ночи, в спешке, новой властью не объяснялась.

Пресс-служба Верховной Рады с утра сообщила, что голосование велось по более чем 40 законопроектам, которые Владимир Зеленский указал как неотложные. «По каждому из законопроектов депутаты приняли решения про сокращение сроков рассмотрения и поручили комитетам… срочно подготовить их к рассмотрению», – сухо сообщает пресс-служба парламента, обещая позже обнародовать тексты проектов законов.

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Экс-заммнистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука сообщил, что, в частности, некоторые из проектов законов призваны подчинить Зеленскому Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований. Эти органы ранее были созданы по настоянию западных кураторов Украины, одной из целей называлась попытка контроля над украинскими олигархами с целью сделать их сговорчивее. Теперь, похоже, Зеленский решил изменить ситуацию и встроить «антикоррупционных» силовиков в свою вертикаль.

Экс-вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что при голосовании была нарушена процедура. Сначала законопроекты должны были быть внесены в повестку дня, а у критиков инициатив должно было быть время на внесение альтернативных вариантов.

«А вы вообще поняли, что произошло сегодня ночью? Штамповка. Верховная Рада вошла в режим работы Госдумы РФ. Штампуют законы, без чтения, обсуждения, полемики, поправок. Были проголосованы даже те законы, тексты которых ещё даже не дописаны. Это действительно рекорд. Разбудите любого из зелёных депутатов сегодня утром и спросите, за что он проголосовал ночью. Он ответит: «Звоните в пресс-службу. Комментарии не даю», – комментирует киевская журналистка Светлана Крюкова.

«Мне сегодня полностью стала понятна концепция, зачем в список Слуг народа набирали молодых и безвольных. Им нужно молчаливое стадо, чтобы без споров жали на кнопки и не задавали лишних вопросов», – отмечает она.

«Никакого понимания того, почему все происходит именно так, почему новая Рада несётся с такой скоростью, будто завтра пожар и депутаты уже никогда ни за что не проголосуют, понять было совершенно не возможно. Тот, кто следит за заседаниями российской Госдумы, вспомнил бы определение «взбесившегося принтера». Однако мне новая Рада напомнила вовсе не российскую соседку, а совершенно другой «парламент», о заседаниях которого тоже пришлось писать – Верховный Совет УССР, избранный еще до горбачевской перестройки. Его депутаты, «слуги народа», тоже особо не задумывались, за что именно и почему они голосуют и кого избирают. Им тоже присылали все документы и кадровые решения из здания, которое находилось ровно в том же самом месте, на улице Банковой, которая тогда называлась улицей Серго Орджоникидзе», – пишет украинский пропагандист Виталий Портников.