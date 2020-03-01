01.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Крым, Политика, Россия, Украина
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Верховная Рада займется Крымом сразу после чернозёмов


Украина создаст специальное агентство, которое будет готовить иски к России по поводу «аннексии Крыма». Соответствующий законопроект уже зарегистрирован и будет проголосован после того, как Верховная Рада примет закон о продаже чернозёмов.

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я – со-инициатор законопроекта о создании специального национального агентства при Кабмине или в составе Кабмина, которое будет готовить претензию к России за то, что она сделала в Крыму.

Речь идет о международных правовых соглашениях, их нарушениях, финансовых и других взысканиях, о всех видах взысканий, исков, которые только возможны. Агентство будет этим заниматься.

Законопроект уже зарегистрирован, как только мы завершим вопрос с землей, потому что заблокировали в данный момент рассмотрение других законопроектов, – он будет в первую очередь рассмотрен в первом чтении. Я убеждена, будет 300 и больше голосов», – сказала соратница Владимира Зеленского.

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