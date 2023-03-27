Верзилова наконец-то арестовали – заочно и со второй попытки

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Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot иноагента Петра Верзилова по делу о дискредитации российской армии по мотивам политической ненависти.

СК РФ возбудил дело по Верзилову в ноябре из-за двух публикаций в американской соцсети о «зверствах» в Буче, городке под Киевом. Как утверждает Следственный комитет, в постах Верзилова содержится посыл, способный повлечь необоснованное нарастание социальной напряженности и причинить вред интересам РФ.

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Примечательно, что в феврале Басманный суд отказался заочно арестовывать Верзилова (иноагент) по делу о неисполнении закона о втором гражданстве.

Фигурант дела отреагировал не свой арест, опубликовав издевательский пост в соцсети.

«Поздравляйте! Только что Басманный суд арестовал меня за распространение „по мотивам политической ненависти“ в инстаграме и твиттере (!!) постов о зверствах российских военных в Буче — за сравнение российской армии с Ваффен-СС и за рассказ о расстреле отца моей знакомой в Буче», — написал Верзилов.

Сам он еще недавно находился в Артемовске, который называл «свободным украинским городом Бахмутом». Верзилов постоянно публиковал оттуда свои фото в обнимку с украинскими боевиками. В российских соцсетях раздавались призывы ликвидировать иноагента.

Верзилов известен тем, что публично занимался сексом со своей бывшей супругой Надеждой Толоконниковой в Зоологическом музее Москвы. Также на Чемпионате мира по футболу в Москве Верзилов выбежал на поле в милицейской форме вместе с участницами скандальной группы акционистов Pussy Riot во время полуфинального матча.